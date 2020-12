Declarações de Sérgio Conceição na flash interview após o FC Porto -Tondela (4-3).

Falta de concentração: "No futebol tudo se paga. A humildade e o respeito têm que estar sempre presentes, a concentração competitiva tem que estar sempre presente, todos os dias, em qualquer treino. E hoje faltou-nos essa concentração."

Três golos sofridos: "Nós avaliámos tudo o que se passa no jogo. Na antevisão disse que prefiro ganhar 1-0 do que 4-3, mas para os adeptos, que dizem que o futebol não é espetáculo, isto foi um espetáculo dos diabos. É bom para o adepto, mas para mim não é. Não é normal sofrermos três golos em casa, como sofremos esta época, mais do que uma vez."

Perda de pontos do Sporting: "Nós temos que nos focar no nosso trabalho. Se começarmos a olhar para o lado, podemos tropeçar. Temos de ir atrás do nosso lugar, do lugar que nos pertence, e vamos lutar por isso. Há coisas a melhorar, principalmente no que referi [concentração]. Compreendo que, jogando de três em três dias, pode surgir um bocadinho de cansaço, até mais a nível emocional do que físico, mas temos de estar atentos a algumas coisas que se passaram aqui."