Sérgio Conceição: "Não é muito fácil andar aí cheio de alegria, mas de qualquer das maneiras..."

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, em conferência de Imprensa ao encontro frente ao Atlético de Madrid, da primeira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, agendado para as 20h00 de quarta-feira, em Madrid.

Felipe disse que conhece bem o FC Porto. É uma vantagem? "Temos departamentos que trabalham muitíssimo bem na análise e observação dos adversários. Acho que nunca falei com um jogador que representou determinada equipa sobre a equipa adversária. A informação é muita. Os momentos são diferentes. Quando Felipe e Herrera estavam aqui tínhamos uma equipa diferente, com nuances diferentes. Agora, há uma ou outra situação que sim. A forma como vivemos e respiramos no balneário, conhecer esse ambiente, é uma vantagem... É importante para ele conhecer, mas não vejo mais do que isso, não é por aí que se vai ganhar vou perder um jogo. "

Gostava que Atlético fosse a outra equipa apurada? "Eu gostava que nós fossemos a equipa apurada, a outra, para mim... Não estaria mais ou menos alegre... Não é muito fácil eu andar aí cheio de alegria, mas de qualquer das maneiras não me via muito mais alegre por ver Atlético, Milan ou Liverpool a seguir para os "oitavos".

Variedade de jogadores: "Independentemente do sistema inicial, estamos preparados para os diferentes cenários, percebendo quais são os pontos fortes, dependendo dos jogadores. O fantástico da Liga dos Campeões é defrontarmos estas equipas, defrontarmos jogadores fortíssimos que podem dar uma dinâmica diferente, mesmo jogando em 3x5x2, mudando uma ou outra peça já dá uma dinâmica diferente. Temos de estar preparados."