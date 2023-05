"Sérgio Conceição? Não é de há meses como o treinador do Benfica..."

Declarações de Jorge Amaral, antigo guarda-redes do FC Porto

Jorge Amaral, antigo guarda-redes e adepto confesso do FC Porto, comentou a incerteza que paira sobre a continuidade ou não de Sérgio Conceição no comando técnico dos dragões, aproveitando para mencionar o rival Benfica, que renovou com Roger Schmidt sem ainda ter ganho qualquer título à frente das águias. De recordar que o treinador portista tem contrato apenas até 2024 e continuam as dúvidas sobre uma possível extensão da ligação.

"O nosso rival renovou com um treinador que ainda não ganhou nada. Sérgio Conceição já ganhou títulos e tem um "modus operandi" no FC Porto e vibra com o clube. Não é de há meses como o treinador do Benfica, é de anos. Tem o símbolo no coração. Não depende disso. A continuidade do Sérgio depende da união dos dois, que existe, entre ele e Pinto da Costa", começou por dizer ao "Desporto ao Minuto".

"Mas, e sabemos que a vida é assim, se houver uma proposta aliciante para o Sérgio para poder subir mais uns degraus na carreira, acho justo que o possa fazer. É o rosto principal desta mudança de paradigma dos últimos seis anos, sem dúvida que o FC Porto tem de ter lá o rosto de Sérgio Conceição", concluiu Amaral.