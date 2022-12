Sérgio Conceição: "Não damos o devido valor ao que Pinto da Costa fez"

Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, em conferência de Imprensa de antevisão à receção ao Gil Vicente, jogo dos quartos de final da Taça da Liga.

Gil Vicente: "É um jogo a eliminar, um jogo que temos de ganhar para estar na final-four. Gil Vicente vem de duas vitórias e um empate com o Covilhã, houve algumas situações no jogo que mudaram com o Daniel, mas conhecemos bem o Gil. No ano passado fez um campeonato, com muitos jogadores deste plantel, muito interessante, a verdadeira surpresa do ano passado. Espera-nos um jogo perante uma equipa que ganhou 3-0 em casa do Portimonense, cabe-nos a nós ir à procura do resultado e olhar para mais uma final."

Imagem da equipa: "A imagem... É verdade que por uma razão ou outra as primeiras partes têm sido diferentes das segundas, mas nós entrámos bem nos jogos. O Toni marcou logo a abrir porque entrámos vivos, o aquecimento foi bom, alertámos jogadores para tudo o que podem ser as incidências o jogo, queremos que estejam vivos, focados... Depois há mérito dos adversários, mais frescos, nos somos uma equipa muito intensa que cansa os adversários. Não quer dizer que há falta de vontade de ganhar o jogo no primeiro, 20º ou ultimo minuto, a vontade é sempre a mesma. Posso confidenciar que não foi tanto culpa dos jogadores, mas sim algum mérito do Vizela e algum demérito meu por não ter alertado os jogadores par algumas situações. Não acho que seja um comportamento padrão, não entrar bem. A equipa entra muitas vezes forte no jogo e continua forte no jogo, o que provoca algum desgaste nos adversários. Aproveitamos isso dentro do nosso jogo. Criamos muitas situações, o que espero."

Mais Dragões de Ouro? "Não sei o que o presidente quis dizer. Não sei o que ele quis dizer. Sei é que continua numa forma excelente, discurso fantástico, como nos habituou nestes estes anos todos. E uma vitalidade enorme, não só o presidente. Ontem foi uma demonstração que o clube está bem e é assim que queremos que esteja durante muitos anos. Vocês sabem a relação que tenho com o presidente, é mais de irmão, amizade grande, mas isso não interfere nada naquilo que sou como treinador. Tive a oportunidade de dizer no final da festa, não é que seja muito de festas, mas tive a oportunidade de usufruir e desfrutar de uma figura única no futebol mundial. Não damos o devido valor ao que o presidente fez pelo clube, pela região. Só daqui a alguns anos é que vão dar, se calhar. Um dirigente único e depois desta puxadela de saco que dei [risos], é o meu sentimento verdadeiro. Foi uma festa bonita, clube que está bem, um bom momento após quatro anos de sacrifício, que está bem a nível de títulos, na Europa conseguimos estar presentes em fases adiantadas da Liga dos Campeões e é assim que queremos continuar. Amanhã é mais um passo para conseguirmos estar nesta final-four. Com seriedade e vontade do mundo para ganhar."