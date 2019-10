Na conferência de antevisão ao jogo com o Marítimo, o treinador do FC Porto abordou as "nuances" táticas da equipa que orienta.

Análise ao Marítimo: "As expectativas são de continuar no primeiro lugar, passa por uma vitória no jogo de amanhã [quinta-feira]. Obviamente que o Marítimo é tradicionalmente difícil no seu estádio, temos de estar preparados para fazer um bom jogo e estarmos satisfeitos com o resultado e a exibição. O resultado e os três pontos são o mais importante".

Sem Marega frente ao Famalicão: " [O FC Porto] Jogou com 11, ficaram 15 de fora. O que quer que lhe diga? Já falei tantas vezes sobre uma ou outra ausência, vou começar a ser chato e repetitivo. Olhamos para os treinos, o dia a dia... Compreendo a pergunta, mas já tinha respondido depois do jogo com o Famalicão. Olhamos para os diferentes parâmetros dos jogadores. Há jogadores que nos dão mais garantias e usamos esses".

Mudanças táticas no FC Porto: "Nós temos avião às 17h, teria todo o gosto em responder a essas perguntas, temos de combinar aí um almoço para falarmos destas coisas. É uma pergunta interessante, como foi a anterior. Os nossos princípios ofensivos e defensivos não mudam de um dia para o outro. Aquilo que é a forma como olhamos para o adversário, a forma como reagimos à perda de bola, o momento dessa perda em termos defensivos... Com o Coimbrões foi uma forma de atuar, com o Rangers outra e com o Famalicão foi outra. Os princípios estão lá, somos uma equipa pressionante, somos uma equipa que tem e que vê aquilo que é a baliza adversária, mas não de uma forma cega. Não é chutar a bola para a frente, como já ouvi alguns papagaios dizerem. Agora se jogamos em 4-3-3 e se troco um jogador passamos para o 4-2-3-1, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com ocupação de espaços, uma dinâmica que pode resultar ou não resultar. Com o Rangers não resultou. Depende da forma como trabalhamos, da forma como os jogadores interiorizam essa mensagem. O princípio base está lá. Podia entrar por e vocês puxam por mim nesse sentido, mas o Rui [Cerqueira, assessor] pagará um almoço perto do centro do Olival [risos]".