Sérgio Conceição e um lamento em Barcelos: "Não respeitámos a nossa essência"

Declarações do treinador do FC Porto, no final do encontro com o Gil Vicente (1-2).

Jogadores a pensarem na Champions: "Há coisas que controlamos. A equipa que vai jogar, a estratégia definida para o jogo. Não acredito que os jogadores estivessem a pensar no jogo de terça. Fui jogador e não entendo dessa forma. Há um conjunto de situações que contribuem para que este jogo se tenha tornado difícil. Um outro candidato também marcou nos últimos dez minutos. Tenho de falar muito do que não fizemos na primeira parte, não quero falar dos outros. Há bons jogadores do outro lado. Queríamos ter estado diferentes na primeira parte. Não respeitámos a nossa essência."

Atitude da DGS: "O mais importante é a saúde e a segurança das pessoas. É verdade que em alguns países já foi aberto o estádio totalmente. Eu gosto de ver estádios cheios, mas respeito a decisão."

Jogo: "Era o mínimo que podíamos fazer. Houve situações em que podíamos finalizar e marcar o segundo golo. Não fizemos uma boa primeira parte. Na segunda parte já estivemos mais perto."