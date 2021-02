Sérgio Conceição multado pelo Conselho de Disciplina, FC Porto também

Treinador não usou braçadeira frente ao Belenenses.

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol multou Sérgio Conceição em 638 euros, por não ter usado braçadeira durante a partida com o Belenenses, que acabou empatada sem golos.

"Apesar da devida solicitação por parte dos delegados da Liga junto do delegado do clube visitante (FC Porto), o respetivo treinador principal, Sr. Sérgio Paulo Marceneiro da Conceição, não usou qualquer elemento identificativo do desempenho da sua função no jogo, durante todo o tempo regulamentar (credencial ou braçadeira)", surge mencionado no mapa de castigos, sendo o técnico já reincidente.

Ainda no que toca a multas, o FC Porto terá de pagar 1.632 euros e o Belenenses 898 euros pelo atraso no início e reinício do jogo da ronda 17.