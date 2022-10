Sérgio Conceição: "Motivar um grupo é o trabalho mais difícil de um treinador"

Declarações de Sérgio Conceição, treinador portista, em antevisão ao Portimonense-FC Porto, partida relativa à nona jornada da Liga Bwin e que está marcada para sábado, às 18h00.

Época de altos e baixos: "Andamos sempre à procura de solidez, de estarmos permanentemente ligados e de não termos esses altos e baixos, com aquilo que é o nosso trabalho diário. Procuramos ser uma equipa forte independentemente dos jogos que vamos ter. Nós estamos muito mais perto da vitória se tivermos espírito competitivo e se estivermos no máximo. Temos de procurar sermos melhores hoje do que fomos amanhã e assim sucessivamente. Queremos que seja difícil competirem connosco. O trabalho do treinador passa por ajudar os jogadores a serem emocionalmente fortes, temos de motivar um grupo de trabalho e isso é o trabalho mais difícil de um treinador. Há inúmeros exemplos de equipas com muito trabalho e poucos resultados. Independentemente de estarmos a fazer um bom jogo, temos de ser uma equipa forte ao nível emocional. De momento, estamos melhores nisso".

Paragem foi importante para acertar aspetos táticos? "A paragem não foi nada fácil, porque coincidiu com um momento mau da equipa. Houve conversas entre mim e os jogadores nesse sentido, de perceber o que não estava a correr tão bem e detetámos algumas situações. Começámos a época de uma forma em que estruturalmente fomos mudando de sistema. As ações dos laterais mudaram e tivemos de voltar à base. A base, como sabem, foi voltar a um 4-2-4 clássico, com nuances diferentes, e isso foi essencial para sabermos o que estava a faltar. Acho que demos uma excelente resposta nos dois últimos jogos mas é preciso continuidade. Temos de continuar a ser perigosos no nível tático, mesmo que haja erros individuais".