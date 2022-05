Sérgio Conceição: "Mbemba? O contrato passa-me ao lado, não sou dirigente"

Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, na antevisão à final da Taça de Portugal. O jogo está agendado para as 17h15 de domingo, frente ao Tondela, no Estádio do Jamor.

Sobre Mbemba, que está de saída do FC Porto: "Os jogadores do FC Porto estão todos muito bem a nível emocional e nos outros parâmetros, todos prontos para competir, excetuando o Manafá e Marcano. O Uribe há a dúvida... De resto, todos bem. O que fui dizendo nos últimos cinco anos, de que o contrato me passa ao lado, não sou dirigente. O jogador pode ter um dia, um ano ou dez anos de contrato, que para mim é igual. Se está dentro dos parâmetros, pode jogar. O Mbemba é igual aos outros."

Festejos podem influenciar no rendimento da equipa? "O que vi durante a semana é que os festejos acabaram no dia seguinte. Houve dois dias de folga, mas houve jogadores que foram ao centro de treinos, uns em recuperação, o Pepe vai sempre fazer recuperação extra, o que diz bem do profissional que é, por isso está aqui aos 39 anos a lutar por mais um título. Uma semana normal, muito dedicada, tranquila no sentido de perceber que temos de ser nós próprios. Podemos lembrar uma situação do passado recente: uma Académica e um Aves a ganharem ao Sporting... E estarmos alertas, como já disse, confiantes, mas desconfiados."