Sérgio Conceição mantém-se tranquilo após acusação

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto

O técnico, sabe O JOGO, sente que não fez nada de condenável. Acusação tem por base uma exposição que considera enviesada.

O relatório enviado pela Comissão de Instrutores para o CD da FPF, em que é proposto um castigo a Sérgio Conceição, por lesão da honra e da reputação e denúncia caluniosa, que lhe poderá valer uma suspensão de um mês a um ano, não mexe com o treinador do FC Porto.

Ao que O JOGO apurou, o técnico está tranquilo com a sua conduta e sente que não fez nada de condenável. A acusação resulta de uma exposição apresentada pelo Sporting e o facto de ter por base testemunhos de cinco elementos dos leões, entre os quais do presidente Frederico Varandas, faz com que a considere enviesada.