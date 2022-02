Sérgio Conceição: "Mais lamentável foi o que assisti na conferencia antes da minha..."

Declarações de Sérgio Conceição no final do FC Porto-Sporting (2-2), partidad a 22ª jornada da Liga Bwin

Esclarecimento: "É favor dizer aos senhores dos títulos [da CNN] que o Sérgio e o Hugo Viana estavam no meio da confusão a defender a situação em si que não era boa nem bonita para ninguém. Estava a tentar acalmar os meus jogadores, sei que nestas situações há expulsões quando o jogo já acabou e depois ficamos sem jogadores e não faz sentido nenhum. O Viana estava a fazer exatamente o mesmo que eu."

Confusões e análise: "Em relação à confusão, é de lamentar. São cenas que não fazem nada bem ao futebol português. Defrontaram-se duas grandes equipas, foi um jogo difícil para a equipa de arbitragem, sem dúvida. Lamentamos também a perda de dois pontos, porque acho que merecíamos ganhar o jogo. Mesmo quando estávamos a perder, tivemos ocasiões para marcar. Acreditámos que era possível, entrámos na segunda parte com a mesma intenção de marcar golos. O Coates foi expulso e acentuou-se o nosso domínio do jogo. Sem haver várias situações flagrantes, tivemos situações para ganhar."

Confusão no final do clássico e declarações de Frederico Varandas: "As cenas no final são lamentáveis, vergonhosas, não se pode depois querer vender um produto que tem muita qualidade, todos os intervenientes no jogo, e depois deparamo-nos com cenas como tivemos na parte final. Mas mais lamentável ainda foi o que assisti aqui nesta conferencia antes da minha vinda aqui. Há que respeitar o FC Porto, há que respeitar um presidente que tem 40 anos de liderança, que ganhou não só em Portugal como na Europa, é o presidente mais titulado do mundo e a pessoa, além do dirigente, merece respeito. A pessoa e o dirigente, o melhor do mundo, na minha opinião e para muitas pessoas no Mundo, gente que não faz parte do nosso retângulo, do nosso país. Vejo o respeito que têm e o valor que dão, merecido, ao melhor dirigente do mundo."