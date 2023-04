Sérgio Conceição quis elogiar, César Peixoto achou que não

Treinador do FC Porto considera que o treinador do Paços de Ferreira não entendeu o elogio

Sérgio Conceição não quis, no final do jogo, dar a entender que o Paços de Ferreira tinha sido mais agressivo do que é habitual até à 29ª jornada da Liga Bwin, sabe O JOGO. "Se o Paços tivesse sempre esta atitude, dificilmente desceria de divisão", disse o técnico portista na flash interview.

Uma frase que não agradou a César Peixoto. "Devo dizer que agrada-me pouco ver treinadores adversários falar da minha equipa como ele [Sérgio Conceição] falou da minha equipa. O Paços de Ferreira é sempre agressivo, tenta sempre vencer e não só com o FC Porto. Tentamos sempre vencer, compete e é competitiva sempre. O Sérgio Conceição que se preocupe com a sua equipa e que deixe a minha equipa comigo", afirmou na entrevista rápida à Sport TV.

Segundo sabe O JOGO, Sérgio Conceição considera que o treinador do Paços de Ferreira não entendeu que se tratava, de facto, de um elogio genuíno ao jogo da equipa da Mata Real. Ideia que reforçou na conferência de imprensa na Mata Real.

NOTÍCIA CORRIGIDA ÀS 00H55