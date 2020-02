Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, fez a antevisão ao duelo da segunda mão da Liga Europa frente ao Bayer Leverkusen.

Bayer Leverkusen encara esta competição como prioridade. Como encara a margem que os alemães têm para fazer gestão?

"Não olhamos para o jogo dessa forma. Nem para os jogadores com amarelos e em risco de suspensão. Eu também estou em risco de suspensão, não vou deixar de estar de forma apaixonada no banco como sempre. Vou continuar a manifestar-me de forma efusiva. Mas não é por aí, a preparação do jogo não teve a ver com isso, mas com o poderio e a capacidade do adversário e aquilo que podemos fazer para ganhar."

Qualidade do Leverkusen: "Sou um admirador confesso da Bundesliga e das equipas alemãs. Se virmos esta ronda europeia, todas as equipas da Alemanha venceram. É um campeonato fortíssimo, com uma intensidade muito grande. E o Bayer também tem muita qualidade individual. Praticam um futebol que penso ser padrão na Alemanha, muito agressivo, intenso, com vontade de recuperar a bola e não permitir que os adversários joguem com bola. É extremamente difícil, mas nós somos o FC Porto, estamos habituados a estas lides. Olhamos para o que não fizemos na primeira mão, principalmente na primeira mão, e onde não estivemos tão bem. Isso foi retificado, trabalhado, e temos de estar a um grande nível para poder ganhar."

Adversário com muita posse de bola: "Sei dessa estatística, é um adversário forte, não só nesse momento. Olhamos par ao jogo de forma global, em diferentes momentos, mas é uma equipa que gosta de ter bola. Assim como nós, que, ao contrário do que dizem, somos a equipa portuguesa com maior percentagem de posse de bola. Lá não tivemos muita bola, mas o Bayern também não deixou o Chelsea ter bola... são fortes."