Sérgio Conceição leva 26 jogadores para o Santa Clara-FC Porto

Os três lesionados seguiram viagem e só mesmo o quarto guarda-redes, Francisco Meixedo, é que fica em casa

A comitiva do FC Porto acabou de partir para os Açores, onde no domingo defronta o Santa Clara (17 horas) e Sérgio Conceição optou, à semelhança do que sucedeu em Milão, por levar todos os jogadores do plantel. A exceção é Francisco Meixedo, o quarto guarda-redes, que nunca foi convocado esta temporada.

Wendell, Marcano e Uribe fizeram treino condicionado e dificilmente estarão em condições de jogar amanhã, mas mesmo assim seguiram viagem.

A lista completa de jogadores chamados pelo treinador é a seguinte: Diogo Costa, Marchesín e Cláudio Ramos (guarda-redes); Fábio Cardoso, Pepe, Marcano, Luis Díaz, Matheus Uribe, Mehdi Taremi, Francisco Conceição, Pepê, Zaidu, Marko Grujic, Tecatito Corona, Wilson Manafá, Mbemba, Vítor Ferreira, Wendell, João Mário, Otávio, Sérgio Oliveira, Bruno Costa, Toni Martínez, Evanilson, Nanu e Fábio Vieira.