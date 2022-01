Sérgio Conceição lembra mãe em dia de grande emoção

O treinador do FC Porto perdeu a progenitora quando apenas tinha 18 anos e esta quinta-feira recordou-a, no dia em que faria 87 anos, com uma fotografia em que esta aparece com um traje muito especial

Sérgio Conceição recordou esta quinta-feira, nas redes sociais, o aniversário da mãe, que faleceu quando o treinador do FC Porto tinha apenas 18 anos.

Foi de forma bastante emotiva que o técnico marcou o dia.



"Dizem que o tempo cura as saudades, mas só ajuda a aceitar a realidade. Hoje seriam 87 anos Mãe, e as saudades são tantas quanto no dia em que partiste, cedo de mais!", escreveu Sérgio Conceição.

Na fotografia que ilustra o sentido texto é possível ver a mãe do treinador portista a celebrar com uma bandeira do FC Porto junto ao peito.