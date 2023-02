Sérgio Conceição: "Lautaro também merecia o amarelo e não jogaria no Dragão"

Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, após a derrota por 1-0 com o Inter, em Milão, na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Análise: "Foi um jogo muito competitivo, em que as duas equipas estiveram ao nível de uns oitavos de final da Liga dos Campeões. Os jogadores, em termos de estratégia, do que foi planeado, tirando um ou outro momento que retificámos ao intervalo, foram muito focados e concentrados. Sabíamos aquilo que eram alguns pontos mais frágeis e tentámos explorá-los. Também acredito que podíamos ser um bocadinho mais agressivos na saída para o ataque e no momento de finalizar. A dupla ocasião na segunda parte é espelho disso. Quando Inter teve de ser agressivo e meter a bola lá dentro, foi e isso faz toda a diferença. Por tudo o que se passou no jogo, e não me querendo justificar com arbitragem, porque o Otávio com certeza mereceu o segundo cartão amarelo, o Lautaro também merecia e não jogaria no Dragão. Estou aziado porque perdi e não gosto de perder. Pelo esforço, pela dedicação e por todo o jogo que foi feito pelos jogadores, conseguimos criar um coletivo muito forte e ficou demonstrado. Tivemos mais ocasiões do que o Inter, no fundo a eficácia fez um bocadinho o que foi o resultado final."