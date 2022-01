Sérgio Conceição junta arte e futebol: "A inspiração nos jogos é um bocadinho do que se passa aqui"

Sérgio Conceição esteve, esta quinta-feira na Cooperativa Árvore

Sérgio Conceição esteve na Cooperativa Árvore para a inauguração da Exposição "Ir, Ver, Perder, Olhar, Parar, Transformar" da pintora Susana Bravo.

Prémio de treinador do mês: "Olho com naturalidade. Tento fazer o meu trabalho da melhor maneira. Um bocadinho da nossa intuição e inspiração nos jogos é também um bocadinho do que se passa aqui nesta sala. Correu bem o mês de dezembro, mas já passou, agora há que justificar este mês e estarmos sempre a fazê-lo. No futebol e na vida é um recomeçar constante e estamos sempre à procura de justificar a nossa melhor versão."

"Queremos respeitar a história do FC Porto, que é chegar ao final da Taça e da Liga Europa e chegar em maio no primeiro lugar do campeonato"

O bom momento do FC Porto: "É um momento de continuarmos a trabalhar. Nada está ganho. As vitórias são importantes quando se acaba a época e concluímos que ganhámos títulos. As vitórias fazem parte da nossa caminhada para conquistar os tais títulos que tanto ambicionamos, obviamente o campeonato nacional como o mais importante e depois também temos a Taça de Portugal e a Liga Europa, onde estamos inseridos e queremos respeitar a história do ​​​​​​​FC Porto, que é chegar ao final da Taça e da Liga Europa e chegar em maio no primeiro lugar do campeonato."

Declarações ao Porto Canal e FC Porto TV