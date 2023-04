Sérgio Conceição: "Jogar antes do Benfica? Isso não é nem mais nem menos pressão"

Declarações de Sérgio Conceição, treinador portista, em antevisão ao Paços de Ferreira-FC Porto, jogo marcado para sábado (20h30) e relativo à 29.ª jornada da Liga Bwin.

O que espera deste Paços de Ferreira? "Um jogo difícil, como historicamente é jogar na Mata Real. É um jogo importante para ambas as equipas, cabe-nos a nós conquistar os três pontos para continuarmos nesta luta até ao final no campeonato. É o que queremos, é um jogo importante e volto a dizer: à medida que vamos caminhando para o fim, os jogos ganham importância e peso."

Até que ponto o FC Porto tem de ser diferente em relação ao jogo com o Santa Clara? "Tivemos coisas que não correram tão bem e que foram analisadas, trabalhadas dentro de campo e algumas situações com bola. Muito do que foi o perigo que o Santa Clara criou teve a ver com a nossa dinâmica em posse. Na minha opinião, tivemos má ocupação do espaço muitas vezes, sem paciência para chegar com critério ao último terço. O que não fizemos com bola sofremos sem ela."

É motivação extra criar pressão sobre o Benfica? "Já jogámos muitas vezes depois do adversário e algumas antes do adversário. Isso não é nem mais nem menos pressão. Temos de jogar o nosso jogo e a motivação é encontrada no trabalho diário, é o que fazemos diariamente aqui no campo e no balneário. Isso é que dá confiança e motivação. Muitas vezes não acontece o que preparamos, infelizmente, mas queremos ser perfeitos na estratégia, na forma como tentamos ganhar. Às vezes não acontece. Mas acho que não tem de haver motivação em função do ambiente, dos adeptos, que são sempre muito importantes e agradeço já aos que vão estar na Mata Real, porque sente-se que é uma mais-valia para nós ter essa gente apaixonada. Mas a nossa motivação não tem a ver com as pessoas ou os adversários. Tem a ver com o que fazemos e conquistamos diariamente."