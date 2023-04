Sérgio Conceição: "João Mário? Não está bonzinho, está mais ou menos"

Declarações de Sérgio Conceição após o Benfica-FC Porto (1-2) da 27ª jornada da I Liga Bwin

Vitória e análise: "Foi um triunfo saboroso, num jogo de seis pontos entre equipas que lutam pelos mesmos objetivos. Ficámos a sete pontos, o Benfica tem sido mais regular. O que me veio à cabeça após o apito final foi que com esta atitude em determinados jogos estaríamos numa posição diferente. Hoje não houve história, fomos superiores em todos os momentos, anulámos pontos fortes do Benfica, o resultado podia ter sido mais volumoso. Foi um grandíssimo jogo dos meus jogadores, estão de parabéns."

João Mário lesionado: "Não está bonzinho... Até me engasguei. Está mais ou menos."

Palavras pós-primeiro clássico. Continuava a achar que FCP era a melhor equipa da Liga. Continua a achar isso? "Foi uma face precoce da época, por aquilo que fizemos nesse jogo antes e depois da expulsão do Eustáquio, achei que fomos melhores que o Benfica e hoje voltámos a ser. Mas isso vale pouco. Com sete pontos de diferença, algo não correu bem. Os jogos mais acessíveis foram os que complicaram mais."

Leia também Vídeos Infantil do Atlético defendeu penálti e dançou como Dibu Martínez. Ora veja Aconteceu em Espanha e está a dar que falar. O jovem Diego, dos infantis do Atlético de Madrid, defendeu uma grande penalidade e festejou a dançar como Dibu Martínez, o polémico guarda-redes campeão do Mundo pela Argentina. Ora veja. [Vídeo DAZN España]