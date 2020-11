Sérgio Conceição: "Já tive alguns dissabores, temos de estar atentos a isso..."

Treinador do FC Porto na antevisão ao jogo frente ao Manchester City.

O que o Porto precisa para vencer o Manchester City: "Terá de ter o mesmo rigor que teve nesse jogo, mesmo espírito de entreajuda, ser uma equipa que com bola percebe as fragilidades do adversário, o jogo em Inglaterra foi decidido por más decisões de arbitragem. Obviamente isso num jogo com equipa poderosa com grandes individualidades, a começar no treinador e acabar no jogador mais jovem, tornam as coisas mais difíceis. Temos de fazer o nosso trabalho. Podemos ambicionar ganhar os três postos, que é o que queremos".

Lesões e estado dos jogadores: "Há jogadores que estão mais em risco do que outros, pelas características, historial também, se analisarem historial, depois do terceiro jogo na semana há uma baixa de rendimento brutal ou lesão, tenho de estar atento a isso. Não me posso permitir que isso aconteça. Estamos atentos. Não podemos prever, já tive alguns dissabores, este ano e no ano passado, temos de estar atentos. Olhar para o leque de jogadores, dentro disso, em termos estratégicos delinear o que queremos e optar pelo melhor onze para iniciar o jogo, é o que vamos fazer".