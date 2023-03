Sérgio Conceição já orienta mais um treino do FC Porto no Olival

Cúpula do FC Porto reuniu-se na manhã desta quarta-feira no centro de treinos.

Sérgio Conceição subiu esta quarta-feira ao relvado do Olival para orientar mais uma sessão de trabalho, ainda que com um plantel desfalcado devido aos compromissos das seleções. O treinador dos dragões, recorde-se, chegou pouco depois das 09h00, seguindo-se Pinto da Costa, presidente, Luís Gonçalves, administrador da SAD e diretor geral para o futebol, e, por último, Vítor Baía, vice-presidente e também administrador.

A cúpula do futebol do FC Porto esteve, portanto, presente no Olival, na sequência do turbilhão de ontem, devido à insatisfação de Sérgio Conceição para com algumas situações recentes, ao ponto de terem circulado informações sobre uma (alegada) ameaça do treinador em sair já do clube nesta paragem de seleções.

O próximo compromisso do FC Porto é em casa, frente ao Portimonense, para a ronda 26 do campeonato. Um jogo com início às 20h30 do dia 2 de abril.