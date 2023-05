Sérgio Conceição? "Já foram ver na história os golos fantásticos que nós temos?"

Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, em conferência de Imprensa de antevisão à receção ao Casa Pia (domingo, 20h30), em jogo da 32.ª jornada da Liga Bwin

Futebol tricotado: "Gosto desse futebol tricotado, ligado, também. Já foram ver na história os golos fantásticos que nós temos? Tenho é de ter jogadores e uma dinâmica que permita isso. Marcar e não sofrer. Futebol é isto. Com futebol menos tricotado também fizeram golo."

Casa Pia a rodar? "Olhámos para os diferentes cenários. Em termos estruturais, não tem mudado nada, mas tem tido jogadores diferentes. Pode haver aqui ou acolá uma surpresa no onze. Vai ser uma equipa que vai defender em 5-4-1, em bloco mais baixo. Têm laterais mais ofensivos, médios com alguma qualidade. Três homens na frente. Não muda muito. Pode mudar um outro central. Mudam os jogadores, sim, mas a dinâmica não tem mudado assim tanto Se calhar até estou a ver mal."

Recorde de treinador com mais jogos à frente do FC Porto: "Trocava o recorde do Pedroto pela vitória no campeonato. Fico muito honrado, porque atrás de mim estão treinadores com um prestígio enorme, mas sinceramente não me traz felicidade nenhuma, mais do que isso. Fico honrado com isso, mas aquilo que me interessa é ganhar amanhã, ganhar títulos. Sou muito obcecado por isso. É o que é. Nada de especial nesse recorde."