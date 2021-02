Sérgio Conceição: "Isto é inexplicável e revoltante, tenho os jogadores revoltados no balneário"

Treinador do Porto criticou a arbitragem de Fábio Veríssimo e revelou ter os jogadores revoltados no balneário.

Sérgio Conceição deixou duras críticas à equipa de arbitragem liderada por Fábio Veríssimo no Belenenses-FC Porto, que terminou com o empate, 0-0, lembrando que o mesmo árbitro está debaixo de uma "polémica incrível" [foi Fábio Veríssimo quem deu o cartão amarelo a João Palhinha no Boavista-Sporting, que tiraria o médio do dérbi com o Benfica, algo que não veio a acontecer] e revelando que os jogadores estavam revoltados no balneário.

"Um árbitro que vem de uma polémica e o Conselho de Arbitragem mete-o aqui a arbitrar hoje... É inexplicável isto, independentemente de termos que meter a bola dentro e fazer golo, mas isto é revoltante, tenho os jogadores revoltados no balneário", afirmou o treinador portista na entrevista rápida após a partida.