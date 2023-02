Sérgio Conceição: "Isso é música para os meus ouvidos. Vocês querem-me enganar..."

Treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, vê elogios como "música para o ouvido"

Sérgio Conceição desvalorizou os recentes elogios feitos ao seu trabalho por Vítor Baía, antigo futebolista e atual administrador da SAD do clube da I Liga, e por Pepe, capitão dos campeões nacionais.

"Isso é música para os meus ouvidos. Vocês querem-me enganar para depois escorregar contra o Rio Ave, não é? [risos] Acho que isso não é importante. O treinador é a cara de muita gente que trabalha com ele. Quando acontece algo negativo, sou eu que levo umas pedradas, mas pronto. Onde está a régua para medir a qualidade do treinador sem ser pelos resultados? Estou cá há alguns anos e tenho tido algum sucesso. Se sou o melhor ou não... O que haverei de dizer ao pé de um José Mourinho? Não faz sentido", reagiu.

Sérgio Conceição falava na conferência de imprensa de antevisão ao embate com o Rio Ave, no sábado, da 21.ª ronda da I Liga, um dia depois de ter sido divulgado um excerto de uma entrevista concedida por Vítor Baía, que colocou o recordista de títulos e vitórias no comando do FC Porto "entre os três melhores treinadores do mundo neste momento".

"O mais importante é pensar que vou defrontar o melhor treinador [na edição 2021/22] da II Liga, o Luís Freire, que tem feito um trabalho excelente no Rio Ave. Lembro-me de que, quando cá cheguei, tinha semanalmente um exame nas conferências de imprensa. Estou há seis anos em exames e hei de continuar, se quiser ser treinador. Se não, termino [a carreira] e vou para o pé dos meus animaizinhos lá numa quinta em Coimbra", ironizou.

Além das palavras do administrador da SAD, Sérgio Conceição também foi elogiado pelo defesa Pepe, que, numa parte de outra entrevista anunciada na quinta-feira, admitiu que "só vão dar valor" ao trabalho do treinador "azul e branco" "quando ele sair de Portugal".

"Tenho de continuar a ganhar. Depois, continuam a não dar valor, mas, naquilo que sou, tenho de continuar a ganhar. Se isso me desse pontos... A opinião de quem anda dentro do futebol pode-me espicaçar um pouco e ficar com mais vontade de ganhar, mas não é importante. Fico extremamente honrado pela opinião dos meus jogadores, até vindo de quem é, que já disse mais do que uma vez que é mais do que um jogador", enquadrou.

Pepe expressou ainda que "os jogadores que passam por Sérgio Conceição saem quase com o terceiro nível de treinador", com o técnico dos campeões nacionais a rever nessas palavras uma "linguagem simples e de balneário", que se reflete nos treinos e nos jogos.

"É preciso um misto de inteligência e humildade. Inteligência de se perceber o que está a fazer e humildade de aceitar uma exigência e rigor que normalmente não são fáceis. Há quem não consiga e, infelizmente, já tive alguns [atletas] que não o conseguiram. Há que agradecer ao clube e às pessoas que contribuíram para que estes seis anos fossem de algum sucesso, mas não de sucesso total, porque queria ganhar mais vezes", terminou.

O FC Porto, segundo colocado, com 48 pontos, a cinco do líder isolado Benfica, recebe o Rio Ave, 11.º, com 24, no sábado, a partir das 20h30, no Estádio do Dragão, no Porto, em duelo da 21.ª ronda da I Liga, com arbitragem de Vítor Ferreira, da Associação de Futebol de Braga.