Sérgio Conceição: "Infelizmente não passámos e merecíamos. Esperava mais do Inter"

Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, após o empate 0-0 com o Inter, na segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões e consequente eliminação da prova.

FC Porto merecia passar: "Nos dois jogos fomos muito competentes, fomos superiores, mas depois não fizemos o mais importante no jogo, que era fazer golos. Os jogadores estão de parabéns, fizeram um excelente jogo. É verdade que o Inter só se superiorizou em 10 minutos, em que ficámos sem um jogador no somatório dos dois jogos., nos 180/190 minutos que jogámos, fomos sempre muito superiores ao Inter. Em todos os momentos do jogo fomos uma equipa muito dedicada, estrategicamente muito capaz, a perceber qual a forma de condicionar o adversário na sua dinâmica em posse, o que tínhamos e podíamos explorar na equipa do Inter. Depois, sendo um clube histórico, e falam sempre do peso e da história e da maturidade... Fazemos tudo para estar à altura, mas também temos noção que em certos momentos e em alguns detalhes esse traquejo vem com os jogadores que conseguem no momento fazer um golo. Criámos muito e não fizemos. Não estou a dizer que os jogadores não tentaram. Os jogadores tentaram, mas não conseguimos, infelizmente. Parabéns aos jogadores pelo trabalho e parabéns ao meu grupo de trabalho, infelizmente não passámos e merecíamos."

Equipa receosa na primeira parte? "Não concordo. A equipa não teve receio. Apanhámos um Inter que veio num bloco baixo, a jogar no nosso erro, a tentar aproveitar o espaço porque sabiam que íamos querer fazer golos. Estivemos muito equilibrados, exceto numa situação em que o Inter conseguiu chegar à baliza, nós tivemos duas ou três ocasiões. Fomos uma equipa pressionante, intensa. Dos 90 ou 97 minutos, nos primeiros 15/20 tentamos descobrir o espaço, que sabíamos qual era porque o Inter não tem mudado muito. Estava à espera de mais de uma equipa como o inter, pela qualidade que tem. Fomos superiores."