Sérgio Conceição: "Houve um jogo que não gostei tanto..."

Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro com o Vitória, em Guimarães (20h30), referente à 17ª jornada da Liga Bwin.

Antevisão: "Espero um jogo difícil. Nas saídas temos tido mais dificuldades do que nos jogos em casa. O Vitória, não estando em termos de resultados numa boa fase, é bem treinado, tem princípios de jogo muito interessantes. Vai ser difícil, de certeza, é uma saída historicamente difícil."

Ausência de Anderson Oliveira: "Jogará outro jogador com qualidade. Têm várias soluções na frente. André Silva poderá jogar mais no corredor central e poderá entrar Nélson da Luz ou outro jogador. Cabe-nos a nós não olhar para um jogador mas sim para a dinâmica da equipa e perceber o que temos de fazer para ganhar o jogo."

Mais dificuldades nos jogos fora de casa: "Ainda hoje, antes do treino, num pequena conversa com eles frisei isso. Nos próximos quatro jogos, três são os jogos fora. Tenho falado, sim. Feedback? A essência do jogo é sempre a mesma: são 11 contra 11, em princípio, temos mais uma equipa de arbitragem e um retângulo para jogar com duas balizas. Uma para atacar, outra para defender. É simples. A envolvência não tem a ver com o jogo em si. Acredito que, com os adeptos, possa haver uma atmosfera diferente. Se queremos um espírito muito competitivo, temos de encarar os jogos fora como em casa, como sempre fizemos estes anos todos. Há alguma ineficácia nos jogos fora, em casa temos sido mais eficazes. Houve um jogo que não gostei tanto, nesse espírito competitivo que temos de ter, que foi no Santa Clara. Acho que estivemos bem nos outros. Em Vila do Conde criámos oportunidades suficientes para ganhar o jogo na segunda parte."

Jogo do Casa Pia serve como exemplo? "Não tem de servir de exemplo. Os jogos servem para que a equipa evolua e aprenda com algumas coisas que fez ou que não fez, neste caso. Temos trabalhado em cima disso. A semana de trabalho foi boa, como foram as outras. É muito importante o trabalho diário. Queremos passar o que trabalhamos diariamente para o jogo. Contra o Casa Pia, merecíamos claramenrte ter ganho. Se tivermos essa atitude amanhã, esse tal brilho no olhar, com maior ou menor dificuldade as coisas acabam por correr bem. São três pontos decisivos para nós."