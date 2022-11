Declarações de Sérgio Conceição após o triunfo do FC Porto por 4-0, frente ao Paços de Ferreira.

Golo logo no início: "É verdade, a entrada no jogo é importante que seja forte, mas a semana passada também foi, mas hoje houve momentos em que permitimos ao adversário chegar à nossa baliza, temos de estar atentos a isso. Sabíamos que o Paços vinha aqui e poderia mudar alguma coisa, podendo meter na sua linha defensiva um quinto homem ou até um sexto. Precisávamos de dinâmica."

Manobra ofensiva: "Ofensivamente, naquilo que era a nossa ocupação de espaços, houve situações que não gostei tanto. Mas somos sempre uma equipa fortíssima, com a nossa qualidade de jogo. Queremos sempre ser perfeitos, mas nem sempre é possível. Parabéns aos jogadores, mas é isto. Uma palavra também para o público, que nos ajuda e foi grande."

Pepê no ataque, Galeno no banco: "Acho que os outros avançados também têm criatividade, o Galeno é fortíssimo no um para um, é verdade que parte de outros espaços diferentes do Pepê."