Sérgio Conceição: "Hoje foram o Pepê e o Fábio Vieira, dia 8 poderão ser outros"

Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, ao Porto Canal após a vitória na receção ao Benfica, esta quinta-feira, em jogo a contar para a 16.ª jornada da Liga Bwin.

Análise ao triunfo: "Olho para esta vitória com gosto, orgulhoso do que foi o trabalho dos jogadores. Não era fácil, depois de uma semana onde se criou uma expectativa muito grande, não só pela excelente vitória que tivemos na semana passada, que fez aumentar a opinião dos adeptos, também por tudo o que se criou à volta da equipa adversária, da saída de um treinador, onde os jogadores normalmente se unem e sabíamos que o jogo não ia ser igual, até pela falta de conhecimento do que poderia ser a equipa adversária com o novo treinador.

Preparação: "Complica mais a preparação do jogo. Olhámos muito para aquilo que éramos nós, percebemos que, perante os jogadores disponíveis do adversário, o que poderíamos fazer de acordo com as nossas qualidades e foi isso. Fomos à procura do resultado sempre com a mesma ambição e determinação da semana passada. Foi um jogo diferente, porque todos têm a sua vida, mas hoje, à semelhança da semana passada, fomos igualmente competentes, competitivos, dedicámo-nos totalmente ao jogo, não só os jogadores que jogaram, mas todos os reforços que entraram no jogo."

Satisfeito com Pepê e Fábio Veira: "Não por eles terem marcado, mas pelo trabalho que fizeram e pelo que lhe foi pedido. Depois podiam marcar ou não, mas o importante era que o FC Porto ganhasse e que fizessem o trabalho na nossa dinâmica com a bola e sem a bola. Nisso eles estiveram muito bem e daí a minha felicidade por esses dois jogadores, que não têm jogado tanto, mas que quando são chamados, mostram que são importantes. Esta é a prova. Hoje foram o Pepê e o Fábio Vieira que entraram na equipa, no próximo jogo, dia 8, poderão ser outros. Isto é o que faz o FC Porto uma equipa competitiva, pronta para as competições que temos pela frente e é nesse sentido que todos pensamos".

Desejos para 2022: "Para já, bom ano para todos, especialmente para os adeptos portistas e para a 'Nação Porto'. Que seja um ano de coisas boas, com muita saúde e que nos libertemos de vez deste terrível pandemia que teima em não ir embora. Depois, o desejo é de estar no FC Porto ganhando. As vitórias traduzidas em títulos são mais saborosas. Portanto, esta foi mais uma que nos pode dar um título em maio e é isso que procuramos."