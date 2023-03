Sérgio Conceição: "Não podemos ter dois jogos a zero seguidos, o golo está caro"

Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, após o empate 0-0 em Braga, na 25ª jornada da Liga Bwin.

Substituições antes do intervalo significam que a abordagem ao jogo ficou longe do que desejava? "Não ficou longe, o treinador está para mudar, seja ao 10, aos 15 ou aos 90 minutos. O que foi preparado foi muito semelhante ao que fizemos em casa e que ganhámos 4-1. Otávio a jogar na direita, mas no processo defensivo por dentro, porque sabíamos que o Braga explora muito o espaço no corredor central, entre linhas. O Evanilson um bocadinho descaído na direita, a compensar a ausência do Otávio. O Otávio a juntar-se aos dois médios, com o Taremi mais sobre a esquerda e a linha defensiva normal. Muito semelhante ao que foi preparado, em termos defensivos. Ofensivamente tínhamos de descobrir o espaço que nós sabíamos e onde ferir o Braga. Penso que que foi um jogo difícil para as duas equipas, onde neste momento sinceramente, e para aquilo que criamos, somos muito pouco eficazes a nível ofensivo. Uma equipa grande, com as oportunidades que criámos, nos últimos dois jogos, não podemos ter dois jogos a zero seguidos. Não faz parte... Enfim... O golo está caro."

Terá a ver com a confiança? "Não... Penso que faltam nove jogos para acabar o campeonato, tínhamos de os ganhar e disputar na mesma. Aqui a confiança é o trabalho, vem com o dia a dia, com a forma como trabalhamos, como somos sérios e dedicados. Aí vem a confiança. Depois falhar um golo à frente da baliza pode acontecer. O que peço aos atletas é alguma serenidade de espírito, porque há situações que são incrivelmente más no sentido da definição. Algumas situações no último terço em que podemos definir de uma forma fácil, sem oposição, e falhámos a definição. Interpretar o jogo de uma forma inteligente, intensa, muito metidos no jogo mas de uma forma inteligente e por vezes não acontece."