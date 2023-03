"Sérgio Conceição? Há demasiado ruído, fazem comentários com leviandade e falta de respeito"

Paulo Bento, ex-selecionador da Coreia da Sul, falou à margem do Fórum ANTF, que decorreu no Centro Cultural de Viana do Castelo.

Sérgio Conceição falou de ruído e desgaste: "Serão pensamentos similares. O Sérgio está, creio, há seis épocas no FC Porto. Eu estive em dois processos que foram longos no futebol português, um no Sporting e outro na seleção. Para ser sincero e direto, isto funciona melhor dentro do campo do que fora dele, as equipas portuguesas jogam bem em diferentes contextos, com diferentes objetivos. O FC Porto do tempo do Sérgio Conceição é diferente de outros tempos, por aquilo que era a hegemonia que teve fruto de plantéis diferentes, de momentos diferentes da instituição do FC Porto. O mérito das conquistas, podendo ser atribuído a muita gente, terá de ser atribuído em grande parte ao trabalho do Sérgio e da sua equipa técnica, pelo que tem feito a nível nacional e mesmo nos momentos em que foi eliminado [na Europa]. Frente ao Inter foi uma injustiça tremenda. Do lado de fora, vai para o lado oposto, há demasiado ruído, demasiada critica de gente, algumas pessoas com alguma responsabilidade, porque andaram lá dentro como jogadores e também como treinadores e deveriam ter mais noção das dificuldades que tiveram. Agora fazem comentários, se calhar pouco assertivos e até com alguma leviandade e com falta de respeito em alguns casos. Admito que tudo isso o possa desgastar, como a mim, em certo momento, me desgastou."