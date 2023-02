Sérgio Conceição: "Gente nova? No mercado de inverno não fomos buscar ninguém..."

Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, em conferência de imprensa de antevisão ao jogo frente ao Inter, agendado para as 20h00 de quarta-feira e a contar para a primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Algum dos jogadores que estavam lesionados está mais perto de voltar? "Gente nova... Penso que não vem ninguém novo. Já estavam todos, no mercado de inverno não fomos buscar ninguém. Nestas lesões musculares, normalmente e como todos sabemos, todas as horas são importantes e estamos com esperança de um ou outro jogador, claramente não estando preparados para 90 minutos, poderem dar o seu contributo. Vieram connosco, estão a entrar no período de transição entre o departamento médico e treino competitivo e esperemos que amanhã possa haver alguma boa notícia, dentro de um jogo que foi preparado já nestes últimos dias com os jogadores que penso que estão melhores para este jogo."

Inter: "É uma equipa forte, cheia de grandíssimos jogadores, habituada a testes semanais de elevado nível. Está num dos campeonatos mais competitivos do mundo. É uma equipa que nos últimos três meses perdeu uma vez. Sabemos a qualidade individual e coletiva, mas também sabemos a nossa. Estamos habituados a estes palcos, não podemos esquecer que representamos um clube histórico como o FC Porto, também não sou virgem nestas andanças, eu e alguns jogadores que me acompanham. Preparámos o jogo ao pormenor sempre com uma confiança grande que vamos dar boa resposta: passar aos quartos de final."

FC Porto é favorito? "O FC Porto é um clube com história, mas acho que isso é um bocadinho música para os nossos ouvidos. As pessoas olham para a forma que querem olhar. Em termos estatísticos desde 2006 que só o Bayern tem mais títulos nacionais e internacionais que o FC Porto, se calhar é um bocadinho por aí. Mas no que é o orçamento... Nós e o Club Brugge somos os que temos os orçamentos mais baixos das equipas que estão nos oitavos de final. Mas também sei que esses orçamentos não jogam, não entram dentro do campo. Representando um clube histórico e tendo um grupo de trabalho em que confio plenamente, vamos dar tudo para dar a melhor resposta."

Inter com ou sem Lukaku: "Está à procura de um título para amanhã. É uma boa pergunta, mas para o Inzaghi. Os avançados do Inter são todos fortes, mas o Simone é que vai escolher. Eu não tenho preferência, a minha preferência são o Evanilson, Namaso, Taremi, Toni Martínez."