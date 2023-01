Sérgio Conceição garante: "Não há euforia nenhuma"

Declarações do treinador do FC Porto na antevisão ao jogo com o Marítimo, agendado para as 19h00 de quarta-feira.

Marítimo: "Historicamente, é sempre um jogo muito difícil. É verdade que melhorou com o José Gomes, tem dois resultados positivos em casa, duas vitórias, uma contra o Sporting, um candidato ao título, e contra o Estoril. É verdade que depois do Sporting fizeram um jogo menos conseguido em Vizela, mas é uma equipa que está num bom momento, que tem jogadores com qualidade que não condiz com o lugar na tabela. Temos noção do que o Marítimo está a fazer. É uma equipa com uma intensidade interessante, agressiva no jogo, muito pressionante. Temos de estar no máximo para conseguir o que queremos, que é uma vitória".

Vitória da Taça da Liga: "Não há euforia nenhuma. Existe, sim, a alegria pela conquista de um título, mas, no final do jogo, já estava com um discurso virado para o Marítimo. É uma situação absolutamente normal, depois de uma vitória, pensarmos que temos de estar, no mínimo, ao mesmo nível para dar continuidade a essas vitórias".

Margem de erro: "Temos de perceber onde estamos. Estamos atrás de dois rivais, o Sporting de Braga e o Benfica. A margem de erro é mínima, é curta. Temos noção disso e olhamos para a teoria. Depois olhamos para aquilo que pode ser o jogo, para o que é a equipa do Marítimo e o que tem feito nos últimos jogos com esta nova equipa técnica a comandar, para preparar o jogo da melhor forma, dentro de tudo aquilo que para nós é importante, o lado estratégico, a condição física dos jogadores e, depois, em termos emocionais, percebemos que é uma final para nós. Não podemos olhar para tudo o que envolve o jogo. Se tivermos esse tipo de comportamento, as coisas podem não acontecer como queremos".

Mudar o chip: "O chip tem de ser sempre o mesmo, que é trabalhar no limite para ganhar os jogos. Aqui, há o comportamento dos jogadores e um jogo que vamos abordar e o chip tem de estar sempre metido lá, com esses comportamentos de que falo sempre, para estarmos no máximo. Isso é que é importante. Aquilo que foi a vitória merecida na Taça da Liga passou. Passou. Agora, é olhar para o campeonato, que é o principal objetivo, e para um jogo difícil, num campo em que historicamente não é fácil de se jogar. É uma final para nós. Temos uma grande vontade de conquistar os três pontos para dar continuidade a esse chip que dá vitórias".