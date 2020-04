Sérgio Conceição: "O meu teste foi considerado o melhor na Europa, naquela altura"

Treinador do FC Porto juntou-se a João Pinto e Jorge Costa no programa "FC Porto em Casa" deste sábado.

Sérgio Conceição marcou presença no programa "FC Porto em Casa" deste sábado, juntando-se a João Pinto e Jorge Costa no rol de convidados e, de acordo com o próprio, entrou para "repor a verdade".

Tudo porque João Pinto disse ser o melhor no "teste do iô-iô", para medir a capacidade física dos jogadores, com o atual treinador do FC Porto retificou:

"Sou o verdadeiro penetra. Entro quando os convidados são de grande gabarito ou quando dizem mentiras. Disse que no 'iô-iô' foi o melhor, antes sim, mas na época em que acabou a carreira ganhei eu. Fui o melhor no teste na Europa na altura. Entrei para repor a verdade. O João dificilmente aparecia mal disposto no treino, era o primeiro a chegar e o jogador que vi com espírito à Porto. Outro espírito era o do Bicho, exatamente na mesma forma do não querer perder e dar 1000 por cento, como o Baía, o Rui Barros, o Paulinho [Santos], todos esses que fizeram parte da história. Mas o João é aquele que se for para arranjar um personagem sobre o que é ser Porto é ele", asseverou Conceição, com João Pinto a responder.

"Esses dois [Jorge Costa e Sérgio Conceição] só brilharam porque um jogou ao meu lado e outro à minha frente. Esse que entrou com o programa quase a acabar [Conceição], no Felgueiras era 'senhor João isto, senhor João aquilo'. No FC Porto era um burro do caraças", rematou João Pinto, em jeito de brincadeira.