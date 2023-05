Sérgio Conceição: "Fomos justíssimos vencedores"

Jogadores do Fc Porto festejam com Otávio

Declarações de Sérgio Conceição após o jogo com o Famalicão (3-2 após prolongamento), da segunda mão da semifinal da Taça de Portugal

Sobre o jogo: "Em relação ao jogo foi equilibrado entre duas boas equipas. Eu previa jogo difícil, durante os 90' houve ocasiões de lado a lado. Nós não tão bem no que podíamos e devíamos ter feito, também com mérito do Famalicão que tem equipa cheia de miúdos com talento. No geral, porque houve mais 90' em Famalicão, fomos justíssimos vencedores."