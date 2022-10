Sérgio Conceição foi questionado sobre João Pinheiro e agradeceu à Bélgica

Declarações do treinador do FC Porto em conferência de Imprensa de antevisão ao jogo com o Club Brugge (quarta-feira, 17h45), em jogo da quinta jornada da fase de grupos da Champions.

Rodrigo Conceição: "Isso é estratégia. Se não estivesse não vinha. Todos os que estão, estão preparados e ele não é exceção. Todos estão com uma vontade enorme de ir lá para dentro e dar o melhor. Com Rodrigo, com o Pepê, com o Manel, o Joaquim, depois sou eu que decido".

Suspensão: "Vou aproveitar agora para fazer uma pequena declaraçãozinha, porque amanhã se perder o jogo não a faço, e dizem que é porque estou com azia, e é verdade, e se ganhar dizem que só fiz porque ganhei. Quero agradecer à Bélgica, país que me acolheu de uma forma fantástica enquanto jogador, onde fui bota de ouro, onde iniciei a minha carreira de jogador. Quero agradecer ao Standard de Liége e à Bélgica pela forma como trataram a minha família durante quatro anos."