Sérgio Conceição falou de Alex Telles: "Se entrasse mais alguém não ficava chateado"

Treinador do FC Porto após o triunfo caseiro sobre o Braga, por 3-1.

Grande jogo de Alex Telles, preponderante na vitória? "Não penso isso [dessa forma]. Foi um grande jogo da equipa, não espetacular, foram três pontos. Trabalhámos muito bem, fomos muito inteligentes e daí eu apostar num onze que conhece bem o que queremos. Com um Braga a jogar ligeiramente diferente de outras equipas que encontramos no campeonato. Privilegia a posse de bola, a equipa tinha de ser defensivamente coesa, na frente com mobilidade grande, encontrar espaços e ferir o Braga onde sabíamos que normalmente sofre mais. Na inteligência de jogo fomos muito capazes, merecemos a vitória. A equipa esteve bem, não nos podemos esquecer que hoje se estrearam dois jogadores com este símbolo ao peito, nunca é fácil, entraram muito bem. Mas parabéns à equipa, não a um jogador"

Mercado, pensa na saída de Alex Telles? "Quanto ao mercado, o mercado não tem a ver comigo, não sou dirigente, sou treinador. Obviamente gostava de contar com todos e se entrasse mais alguém obviamente que não ficava chateado".

Análise ao jogo: "Bom jogo de futebol, todos os intérpretes que estiveram. Entrámos muito bem, com vontade grande de chegar ao golo, tivemos duas ou três ocasiões de golo. Com bom posicionamento defensivo para depois na transição atacar bem o espaço. Não conseguimos, depois no único remate enquadrado o Braga fez o golo. Depois do golo tivemos caráter, personalidade, fomos à procura de ir para intervalo não com o marcador a favor do Braga e conseguimos isso. Na segunda parte, o Braga iniciou com uma ocasião muito boa para empatar e depois disso, sem ser o remate do Horta, o jogo foi nosso. Podíamos ter marcado mais um ou dois. Resultado justíssimo, contra uma boa equipa, um clube que tem feito um trabalho fantástico e com um treinador que chegou há pouco tempo mas a quem toda a gente reconhece valor"