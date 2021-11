Sérgio Conceição elogia: "O Pepe é um campeão, sentiu que podia ajudar"

Declarações de Sérgio Conceição após o Liverpool-FC Porto (2-0) na Liga dos Campeões

Momentos do jogo: "A falta de eficácia ofensiva e a qualidade individual do adversário, foi isto. Foi talvez a melhor primeira parte que fizemos contra esta equipa, e já jogámos algumas vezes contra este Liverpool. Tivemos uma equipa rigorosa. Iniciámos bem a segunda parte também, criámos a situação do golo do Uribe. Depois sofremos algumas faltas, com um critério do árbitro muito alargado. Um jogo desta intensidade com 12 faltas para cada lado... Depois foi o remate fantástico do Thiago, criamos oportunidades, mas não deu."

Próximo jogo da Champions: "A mensagem que se passa para os jogadores é o próximo jogo contra o Vitória no campeonato. Sempre disse que ia ser um grupo muito equilibrado, muito forte, decidido até ao final. Falta-nos o último jogo, mas temos de realçar as boas prestações do FC Porto em Madrid, em Milão e aqui. Tivemos sempre uma mão cheia de oportunidades mas falhou a eficácia e é pena porque podíamos ter passado à fase seguinte aqui."

Pepe: "O Pepe é um campeão, sentiu que podia ajudar e estava em condições nos testes que tinha feito e foi lá para dentro, sabendo que estava fragilizado. Quer sempre ajudar a equipa. Fábio entrou bem e deu uma resposta positiva."