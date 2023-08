Sérgio Conceição foi operado aos dois joelhos mas vai estar no Dragão

Treinador do FC Porto foi submetido a cirurgia na sexta-feira

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, foi submetido na sexta-feira a uma intervenção cirúrgica aos dois joelhos, conduzida por José Carlos Noronha.

No entanto, a presença do técnico no Estádio do Dragão este domingo, para a receção ao Farense (18h00), não está em causa.

O treinador, a cumprir uma suspensão de 23 dias pelos incidentes na Supertaça, frente ao Benfica (0-2), assistirá à partida num camarote da casa do emblema azul e branco.