"Sérgio Conceição? Foi jogador do FC Porto e, acima de tudo, é adepto"

Numa entrevista a Footmercato, o antigo jogador do FC Porto, Maniche, falou da eliminatória com o Lyon e das boas memórias de 2004,

Na véspera do confronto do FC Porto com o Lyon, em partida dos oitavos de final da Liga Europa, Maniche concedeu uma entrevista ao site francês Footmercato onde falou sobre vários temas, entre eles o confronto entre portugueses e franceses.

"Cada jogo tem a sua história. O FC Porto está a fazer uma grande época, tanto no campeonato como na Europa. É, na minha opinião, um dos favoritos à vitória na Liga Europa. O Lyon não está muito bem na Ligue 1 esta época, mas teve algumas partidas excelentes na Liga Europa. São jogos diferentes, à parte, onde cada equipa dá tudo para passar. Vejo um jogo equilibrado e difícil, mas acho que o FC Porto é um pouco favorito pelo que tem feito desde o início da temporada."

O antigo médio, que representou o FC Porto de 2002 a 2005, elogiou ainda o trabalho de Sérgio Conceição, com quem partilhou balneário.

"O Sérgio Conceição está a fazer um excelente trabalho à frente do FC Porto. Ele catapultou alguns jogadores para outra dimensão. Valorizou e rentabilizou o património do clube num momento complicado para o clube economicamente. Ele está a fazer um ótimo trabalho, como treinador, também porque foi jogador do clube e, acima de tudo, porque é adepto. Soube transmitir este sentimento aos seus jogadores e levá-lo para o campo, deu-lhes o ADN do FC Porto, que se sente no terreno, dentro desta equipa compacta, que não desiste e que também tem a qualidade de jogar e ganhar."

O adversário dos dragões na Liga Europa traz ainda boas recordações aos portistas, especialmente a Maniche. Durante a caminhada triunfante de 2004 que deu ao FC Porto a sua segunda Liga dos Campeões da sua história, foi precisamente o Lyon um dos adversários, nos quartos de final da prova, e o antigo médio foi uma das figuras, com dois golos na partida no Stade Gerland que acabou empatada a duas bolas. Maniche recordou esses tempos aquando do sorteio.

"Trouxe boas lembranças. Enfrentamos o Lyon num momento importante da temporada, conseguimos vencer, marquei dois golos. São memórias que ficarão para sempre. E quando o Porto saiu ao Lyon, trouxe de volta todas essas memórias."