Sérgio Conceição foi desafiado e escolheu os quatro melhores jogos no FC Porto

Sérgio Conceição foi desafiado a destacar alguns momentos destes mil dias ao leme do FC Porto e não precisou de pensar muito. "O primeiro foi o dia em que perdemos no Restelo por 0-2, no ano do título (2017/18). Por duas razões muito importantes: primeiro, pela interação entre adeptos e equipa, foi espetacular no jogo em que perdemos o primeiro lugar, foi a vitamina de que precisávamos para ser campeões mais tarde; depois, foi o momento no balneário em que estivemos perto de duas horas numa conversa que foi talvez a mais marcante que nós, grupo de trabalho, tivemos. E eu também, especialmente enquanto treinador. Aquilo que provocou deu-nos a "sapatada" para o título", começou.

"Depois destacava também a vitória sobre o Leipzig [3-1] porque acho que em termos táticos foi a mais bonita. Foi um jogo fabuloso da minha equipa, que interpretou quase na perfeição o que preparámos. Foi para mim o jogo mais bonito, não na beleza estética, mas na tática. Quem percebe de futebol percebe o que estou a dizer. A forma como o FC Porto desmontou a estratégia do Leipzig dentro do encaixe existente, foi espetacular", frisou.

"Outro jogo muito importante, claro, o da Luz que ganhámos por 1-0 e recuperamos o primeiro lugar com golo do Herrera aos 90", recordou, terminando com a receção à Roma. "Deu para perceber a dimensão europeia do FC Porto, que viria depois a confirmar a entrada no top 10 do ranking da UEFA. Temos sido uma equipa determinante, principalmente nos dois primeiros anos, na conquista de pontos para o subida de Portugal no ranking".

