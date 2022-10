Sérgio Conceição: "Foi curto ao intervalo, mas somos os mesmos do Dragão"

Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, após o triunfo sobre o Club Brugge (4-0), na quinta jornada do Grupo B da Liga dos Campeões

Análise: "Foi uma vitória merecida, num jogo muito competente dos meus jogadores. Uma exibição coletiva muito interessante, em todos os momentos do jogo, porque esse coletivo foi forte. Fomos corrigindo situações do jogo do Dragão. Frente a uma equipa com trajeto imaculado na Liga dos Campeões era preciso estar no nosso melhor, com uma ou outra mudança na estratégia do jog. Os meus jogadores estão de parabéns."

Erro de David e duas defesas de Diogo Costa: "É isso. Já tive oportunidade de o dizer no flash, são erros que tenho alguma dificuldade em aceitar. Aceito erros de alguma abordagem com bola, estas são mais difíceis. Depois o Diogo esteve bem, fez o seu trabalho. Ainda não conseguimos nada. Demonstrámos que somos os mesmos que perdemos no Dragão contra esta equipa. Estamos no bom caminho, ficaremos muito satisfeitos com a passagem. É um dos objetivos da época."

O melhor FC Porto, a exibição mais completa? "Foi uma exibição muito completa, muito sólida, mas foram os mesmos do Dragão. Sabíamos a força deste Brugge, explorar de forma perigosa os corredores laterais, a profundidade, tem mobilidade muito grande com bola. Hoje os nossos avançados jogaram de maneira diferente, era importante essa dinâmica coletiva. Explorámos algumas fragilidades. Não fomos eficazes na primeira parte, podíamos ter marcados mais, foi curto ao intervalo. Depois conseguimos mais golos com jogadas de grande nível. Em todos os momentos do jogo fomos uma equipa muito capaz."