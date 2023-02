Sérgio Conceição: "Fiz questão que eles vissem 20 minutos do Sporting"

Declarações de Sérgio Conceição, treinador do ​​​​​​​FC Porto, após o triunfo sobre o Marítimo, por 2-0, na Madeira, em jogo da 18.ª jornada da Liga Bwin.

Marítimo e palestra: "Nós analisámos o Marítimo neste período em que está a ser treinado pelo José Gomes, percebemos que é uma equipa que tenta meter intensidade no jogo, que quer condicionar a dinâmica em posse dos adversários, mesmo na sua primeira fase de construção. Sabíamos disso, normalmente na palestra há ali 12/15 minutos de imagens do avdersário, hoje fiz questão que eles vissem 20 minutos do Sporting, na fase inicial, para ver o comportamento que tivemos aqui hoje. Estávamos alertados para isso, umas vezes conseguimos explorar o que tínhamos preparado, nomeadamente saltando linhas, e contando Otávio e Pepê atrás dessa primeira linha de pressão do adversário, outras vezes não conseguimos."

Segundo tempo: "Na segunda parte, o que disse ao intervalo aos jogadores foi exatamente para 10 para 10 para jogarem, porque nós temos mais qualidade individual e coletivamente sabíamos o que fazer. Fizemos os golos, tivemos mais uma mão cheia de oportunidades. Foi uma vitória justa."