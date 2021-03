Sérgio Conceição: "Fico muito aziado se faltar atitude e compromisso aos jogadores"

Treinador do FC Porto falou na conferência de antevisão ao jogo de sábado com o Gil Vicente.

Sobre a estratégia para o Gil Vicente: "Depende da postura ou comportamento do adversário, do que nós fizermos para obrigarmos o Gil Vicente a estar mais recuado no campo nos diferentes momentos. Depois há momentos em que vão estar mais altos, em que teremos de aproveitar. Situações que poderão acentuar-se durante o jogo perante o que fizermos em campo."

Análise da derrota na Taça: "Obviamente que o jogo da Taça foi muito mau para nós, nada a ver com o que somos como equipa. Estive até às 3 da manhã a picar o jogo todo. Quero discutir isso com os jogadores novamente. Não é um jogo para esquecer, é par lembrar, baixar a cabeça, olhar para o que não fizemos bem. Picar o jogo da melhor forma, dissecá-lo ao máximo e mostrar aos jogadores. Não é possível cometermos os erros que cometemos. Não é por um erro técnico que eu fico com a tal azia. Não é por não sair melhor ou pior o drible, fico muito aziado se faltar algum tipo de atitude ou compromisso aos jogadores, isso é essencial. Quando falta isso, falta tudo, no fundo. Há dias e jogos, e eu tenho a minha quota parte de culpa no cartório, sou eu que tenho de motivá-los. Se para isso tiver que fazer o pino, faço o pino, se tiver que me despir... Em termos de qualidade, percebendo o tempo que atravessamos e da dificuldade que temos a nível da qualidade que existia há uns anos no futebol português, queremos sempre ser competitivos."