"Sérgio Conceição fez de Vitinha um dos melhores médios da Europa"

Transferência para o PSG em destaque na imprensa internacional.

Vitinha vai ser jogador do Paris Saint-Germain, tal como O JOGO online avançou ontem, sexta-feira. O clube francês aceitou pagar os 40 milhões de euros fixados na cláusula de rescisão do médio, que irá assinar um contrato válido para as próximas cinco temporadas.

A notícia rapidamente se espalhou pelos principais órgãos de informação desportivos, como é o caso do jornal "As", de Espanha, que na manhã deste sábado colocou em manchete, no site, a informação. "Apesar da pouca estatura, Vitinha comandou o meio-campo do FC Porto campeão português. Sérgio Conceição fez dele um dos melhores médios da Europa", pode ler-se.

"Com a chegada de Vitinha, o PSG reforça um meio-campo demasiado dependente do Verratti. Terá agora outro jogador para apoiar o jogo, tal como fez o italiano nas últimas temporadas", acrescenta.

Vitinha realizou 47 jogos na última temporada, marcou quatro golos e assinou quatro assistências. O bom desempenho, de resto, valeu-lhe a estreia pela seleção portuguesa.