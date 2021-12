Sérgio Conceição felicita Pinto da Costa e aponta a mais títulos: veja a mensagem

Presidente do FC Porto comemora esta terça-feira o 84.º aniversário.

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, recorreu esta terça-feira às redes sociais para felicitar o presidente Pinto da Costa pelo 84.º aniversário.

O técnico escolheu a fotografia do abraço entre ambos, no final do jogo em Turim, nos oitavos de final da Liga dos Campeões de 2020/21, após o apuramento dos "dragões" para os "quartos", que se tornou viral, e ainda apontou a mais títulos.

"Parabéns Presidente. Que venham muitos mais dias destes e mais daquilo que alimenta a nossa família portista: títulos!", escreveu Sérgio Conceição.