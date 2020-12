Conceição faz referência à ausência de Otávio e explica substituições de Baró e Pepe

Treinador do FC Porto comentou o triunfo por 3-2 frente ao V. Guimarães.

Mudanças na primeira parte e ausência de Otávio: "Estou aqui para retificar alguma coisa que não está a correr bem. O plano inicial tinha a ver com a preparação, e perceber em estágio que um jogador importante na manobra da equipa e na preparação para o jogo não podia jogar cria sempre dificuldade, porque os jogadores não são iguais. Tentei não mudar nada no que estava planeado, por isso entrou o Romário, que pisava terrenos mais de acordo com o que eu queria para um médio ala esquerdo, mas depois com um amarelo... Não saiu por estar a jogar mal. Mas com um amarelo, num jogo de tradição com um adversário que podia ser perigoso... E o Pepe foi por lesão."

Diferença a partir dos 20 minutos: "A partir daí, dos 20/25 minutos da primeira parte [melhorámos]. E mesmo até lá criámos situações para fazer golo. O Vitória faz golo na primeira vez que vai à baliza, com um desvio que trai o nosso guarda-redes. Corremos atrás do empate, conseguimos, tentamos fazer golos, não conseguimos, depois andámos atrás do resultado. Sofremos o segundo golo numa perda de bola que não podemos, mas a reação da equipa foi sempre boa."