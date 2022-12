Sérgio Conceição faz balanço: "Para quebrar qualquer dúvida sobre quem é a melhor equipa em Portugal..."

Treinador do FC Porto fez um balanço do ano de 2022, desejando um 2023 "com muita saúde, sucesso, amor e paz".

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, recorreu às redes sociais para fazer um balanço de 2022, "um ano especial".

"O meu quinto ano como treinador do FC Porto, que coincidiu com a nossa nona DOBRADINHA. Ainda ganhámos a Supertaça para quebrar qualquer dúvida sobre quem é a melhor equipa em Portugal. Foi um ano de aprendizagem e desafio, de trabalhar sempre no limite. Ganhámos muito, errámos também, mantendo sempre a convicção de que chegaríamos, e que chegaremos, onde queremos", vincou.

"Quero agradecer à minha família por todo o apoio, por partilhar da minha crença de que o sacrifico vale a pena. Desejo a todos um 2023 com muita saúde, sucesso, amor e paz!", finalizou o técnico portista.