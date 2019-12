Sérgio Conceição falou pela primeira vez do caso do túnel do Jamor

Declarações de Sérgio Conceição foram dadas após o FC Porto-Feyenoord, mas apenas divulgadas pela SIC no dia seguinte

Sérgio Conceição referiu-se pela primeira vez ao conhecido por "caso do túnel do Jamor", ocorrido no intervalo do Belenenses-FC Porto, da 13ª jornada da I Liga, partida que terminaria empatada a um golo, deixando os portistas a quatro pontos da liderança da I Liga, ocupada pelo Benfica.

Trata-se de uma curta declaração, mas a primeira do treinador do FC Porto, proferida nas entrevistas rápidas no final do FC Porto-Feyenoord, da última jornada da fase de grupos da Liga Europa e que permitiu aos dragões acabar no primeiro lugar do grupo. Questionado pela SIC, detentora dos direitos de transmissão da prova europeia, se estava preocupado com a "abertura do inquérito em relação ao jogo com o Belenenses?", o treinador portista respondeu de forma clara e curta: "Não, nada preocupado".

Estas declarações foram transmitidas pela SIC apenas na sexta-feira, um dia depois de ter acesso exclusivo ao treinador do FC Porto no final do jogo europeu.