Conceição falou na roda e pediu coração e cabeça aos jogadores do FC Porto

Treinador tomou a palavra na roda e alertou os jogadores para o perigo de não jogarem sempre no limite; Conquista do título (ainda) depende de terceiros, mas também de uma reta final perfeita por parte dos azuis e brancos. A última vez que isso aconteceu foi na época de 2017/18, a primeira do técnico no Dragão.

Com o primeiro lugar à distância mais curta (quatro pontos) desde a nona jornada, que antecedeu uma derrota em casa com o Benfica que deixou o FC Porto a seis pontos do grande rival, Sérgio Conceição quer ver toda a gente de dentes cerrados nesta reta final do campeonato.

A mensagem foi transmitida ao plantel logo após a vitória (2-1) contra o Santa Clara, ainda no relvado do Dragão, onde o treinador assumiu a palavra em exclusivo numa roda bem mais longa do que o habitual. Especialmente depois de um resultado positivo.