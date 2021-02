Sérgio Conceição fala sobre o filho Francisco: "Nunca fui pressionado"

Treinador do FC Porto garante que todas as decisões sobre jogadores a utilizar saem da sua cabeça.

Francisco Conceição voltou a ser lançado por Sérgio num jogo da equipa principal do FC Porto e, esta segunda-feira, sofreu a falta que originou a grande penalidade batida por Otávio, que ofereceu os três pontos à equipa azul e branca nos Barreiros, frente ao Marítimo (2-1).

Na conferência de imprensa pós-jogo, o treinador dos dragões falou sobre o filho e garantiu que nunca foi pressionado para "meter este ou aquele jogador" em campo.

"Nunca fui pressionado por ninguém para meter este ou aquele jogador, funciono muito pela minha cabeça, pela opinião dos meus adjuntos, da equipa técnica, mas quem decide no final é o Sérgio Conceição, que é quem paga também... O Francisco é um miúdo que está a começar, tem alguns minutos na I Liga, tem um trajeto para fazer, assim como muitos miúdos da equipa B aos quais estamos atentos, que a qualquer momento podem ser chamados", assinalou Conceição, que vincou também a importância do clássico com o Sporting, marcado para as 20h30 de sábado, no Estádio do Dragão.

"É muito importante ter um resultado positivo, que passa pela vitória sobre o Sporting, para poder reabrir aquilo que é o campeonato. Matematicamente nada está decidido ou definido. Quanto à necessidade de irmos atrás do nosso objetivo, vamos atrás, mas sabemos que é importante não perder mais pontos, caso contrário, começa a ficar difícil para nós e fácil e confortável para quem vai à frente", rematou o técnico do FC Porto.